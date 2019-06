ECA, De Laurentiis: "Troppo divario tra i club, facciamo due Champions League"

A Malta si è tenuta una riunione tra i vertici del calcio europeo, in cui anche Lotito era presente. Nella riunione ECA (European Club Association) la riforma della Champions League è stato uno dei temi più caldi. Questa le parole rilasciate in occasione dell'incontro da De Laurentiis: "L'ECA non è una nemica, nasce per difendere gli interessi dei club. Riforma delle Coppe europee? Non sono d'accordo con l'organizzazione proposta. Vedremmo una competizione per ricchi, una per medi e una per poveri. Ci sono cinque paesi che hanno un fatturato molto più alto di altre Nazioni e si possono permettere di comprare giocatori più importanti. Questo crea uno sbilanciamento con coloro che hanno meno possibilità economiche. Facciamo due Champions League: una con Inghilterra, Italia, Spagna, Francia e Germania. Un'altra con i Paesi restanti. Poi le prime cinque di entrambe si sfiderebbero e anche i più deboli potrebbero vincerla. Già fare la Champions e l'Europa League è mortificante per molte squadre".

