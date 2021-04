Empoli - Chievo come Lazio - Torino: per il Giudice Sportivo è "sub iudice"

Non si è giocata la gara tra Empoli e Chievo Verona di Serie B a causa delle positività emerse nel gruppo della squadra toscana. Nella giornata di ieri infatti gli ospiti si sono presentati al Castellani ma la formazione di casa è stata fermata dalla Asl proprio come accaduto alla Lazio in occasione della gara casalinga contro il Torino. Allo stesso modo quindi come accaduto ai biancocelesti il Giudice Sportivo ha indicato come "sub iudice" il match non assegnando la vittoria a tavolino dei veneti.

