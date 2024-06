Empoli, il pres. Corsi: "Lazio, prendi Cambiaghi. E su Cancellieri..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, è intervenuto ai microfoni di Radio Olympia parlando, tra le altre cose, di Cambiaghi e di un suo eventuale passaggio in biancoceleste. Ecco le sue parole: "Cambiaghi ormai è un giocatore dell'Atalanta che con l'Empoli non ha più niente a che fare dopo aver contribuito nella scorsa stagione a centrare l'obiettivo della salvezza. Il ragazzo è cresciuto tanto con noi durante il campionato e gli avvicendamenti dei tecnici che si sono susseguiti sulla nostra panchina. Il suo costante miglioramento mi fa serenamente affermare che Cambiaghi è pronto per un passo in avanti. La Lazio? Per me si, ripeto che Cambiaghi è maturo per un ulteriore salto verso l'alto. Stessa cosa dicasi per Cancellieri, tuttavia non li debbo comprare io quindi non sta a me decidere in quale squadra giocheranno. Un loro ritorno ad Empoli? Tendo ad escluderlo, ormai siamo una piazza che potrebbe stargli stretta...".

TORNA ALLA HOMEPAGE