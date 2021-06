Eriksen, Marotta precisa: "Non ha avuto il Covid e non ha ricevuto il vaccino"

"La dinamica faceva presagire qualcosa di drammatico, fortunamente non è stato così grazie all'intervento dei compagni e della struttura sanitaria dello stadio. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno manifestato affetto per l'Inter, lo sport si è dimostrato di altissimo valore nel momento in cui c'è stato da dimostrare tutto l'affetto". Così Beppe Marotta, ad dell'Inter, intervenuto a Notti Europee, su Rai 1. Il dirigente nerazzurro ha proseguito: "Non voglio e non posso entrare nel merito, per ora Eriksen è nelle mani della Federcalcio danese, i nostri medici da subito si sono messi in contatto con i colleghi danesi. Eriksen non ha avuto il Covid e non è stato vaccinato. Il giocatore ha dimostrato il proprio valore e poi è fuori il campione. Speriamo possa risolvere questi problemi di salute".

CHAT DI SQUADRA - Marotta ha concluso, rivelando il messaggio di Eriksen mandato nella chat di gruppo della squadra: "Alcuni minuti fa lo stesso Eriksen ha mandato un messaggio nella nostra chat interna e questo conferma il grande affiatamento in squadra. L'esultanza di Lukaku? I ragazzi sono molto legati fra loro, c'è grande affiatamento all'interno del gruppo squadra".

