ESports, la Lazio sfida l'Atletico Huracan a Fifa20: netta vittoria dei biancocelesti

In questo periodo di quarantena i videogiochi sono stati compagni nel quotidiano per molti. Anche il mondo del calcio si è avvicinato agli eSports, soprattutto la Lazio. E proprio il club biancoceleste ha dato vita, nella giornata di ieri, a un'amichevole a FIFA20 contro il Club Atletica Huracàn, squadra argentina. Un confronto che ha sorriso alla Lazio, rappresentata dal player Fabio Ulous. Infatti, nella doppia sfida il risultato è stato complessivamente di 9 a 1. Il biancoceleste ha vinto la prima sfida per 5 a 1, la seconda per 4 a 0. Uno spettacolo online che, alla fine, ha visto trionfare il club capitolino.