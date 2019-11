Euro 2020, dal 4 dicembre in vendita i biglietti per i tifosi dell’Italia

Dopo il percorso netto della Nazionale di Roberto Mancini nel girone di qualificazione dell’Europeo, ad attendere gli Azzurri l’inizio vero e proprio del torneo, che prenderà il via dallo Stadio Olimpico di Roma il prossimo 12 giugno, e nel corso del quale l’Italia disputerà le tre gare del girone nella Capitale. Come riporta calcioefinanza.it, dalle ore 14 di mercoledì 4 dicembre fino alle 14 del 18 dicembre sarà possibile acquistare sul sito www.euro2020.com/tickets i biglietti che la Uefa ha messo a disposizione dei tifosi dell’Italia. La Nazionale giocherà a Roma il 12, il 17 e il 21 giugno. Per conoscere gli avversari bisognerà attendere i sorteggi, in programma il 30 novembre a Bucarest.

