Lazio, meno del 50% dei tiri subiti arriva dall’interno dell’area: i dettagli

È sotto gli occhi di tutti. Alla Lazio piace costruire da dietro ed arrivare a ridosso della porta avversaria per tentare la conclusione. Solo raramente, infatti, la squadra di Simone Inzaghi è riuscita ad andare in vantaggio grazie ad una rete arrivata da fuori area. La situazione si ribalta, invece, relativamente alle marcature subite. Come sottolineato da Lazio Page sul proprio profilo Twitter, solo il 47% dei tiri subiti dai biancocelesti arriva dall’interno dell’area di rigore. Nei cinque migliori campionati d’Europa, solamente l’Atletico Madrid può vantare una percentuale migliore (46%).

