Euro 2020, Skriniar lancia la Slovacchia: Polonia battuta

Nella prima partita del gruppo E la Slovacchia batte contro ogni pronostico la Polonia del ct Paulo Sousa, decisivo il gol dagli sviluppi di calcio d'angolo di Skriniar al 69': finisce 2-1. Il vantaggio che sblocca il match è merito di Mak che salta due uomini e poi calcia sul palo, il pallone sbatte su Szczesny e poi entra in porta, assegnando l'autorete al portiere polacco della Juve. A pochi secondi dall'inizio del secondo tempo Linetty firma l'1-1 con un tocco ravvicinato in area, poi al 62' Krychowiak viene espulso (doppio giallo), lasciando la Polonia in dieci, e al 69' l'incursione di Skriniar in zona offensiva diventa letale: stop e destro all'angolino per il 2-1 finale. La Slovacchia così sale a tre punti in attesa dell'altra sfida del girone tra Spagna e Svezia.

