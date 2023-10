Euro 2032 in Italia, in quali stadi si giocherà? Per ora c'è solo una certezza

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Italia ospiterà, insieme alla Turchia, l'Europeo del 2032. Dieci gare totali, cinque a testa per i paesi ospitanti che entro il 2026 dovranno consegnare alla Uefa la lista dei cinque stadi che ospiteranno i match. In Italia l'unica certezza è rappresentata dall'Allianz Stadium, della Juventus, mentre gli altri sono tutti in bilico. San Siro dovrebbe infatti essere ristrutturato e per questo la scelta potrebbe indirizzarsi verso lo stadio di proprietà di Inter e Milan che però è ancora in fase progettuale per entrambi. Lo stesso discorso vale per l'Olimpico di Roma che allo stato attuale non sarebbe pronto per ospitare l'evento.

Gli altri impianti in lizza sono: Verona (Stadio Bentegodi), Genova (Ferraris), Bologna (Dall'Ara), Firenze (Franchi), Napoli (Maradona), Bari (San Nicola) e Cagliari (Nuovo Sant'Elia).