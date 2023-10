Euro2032, Italia e Turchia candidate congiunte: fissata la data della decisione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Uefa, con un comunicato ufficiale, ha confermato la candidatura congiunta di Italia e Turchia per ospitare gli Europei del 2032. La confederazione continentale ha specificato anche la data in cui verrà annunciata la decisione ufficiale del paese ospitante, fissata per il 10 ottobre. Di seguito il comunicato.

"La candidatura congiunta è stata debitamente ricevuta e sarà sottoposta a valutazione e considerazione da parte del Comitato Esecutivo dell'UEFA. In seguito all'annuncio del 28 luglio che ha rivelato il desiderio delle federazioni calcistiche italiane e turche di presentare una candidatura congiunta per ospitare l'UEFA EURO 2032, l'amministrazione dell'UEFA ha scritto oggi ad entrambe le associazioni per confermare che la loro candidatura congiunta è stata debitamente ricevuta e sarà sottoposta a valutazione e considerazione da parte del Comitato Esecutivo dell'UEFA. Come indicato dalla Federazione calcistica della Turchia con la presentazione della richiesta di una candidatura congiunta, la loro candidatura per ospitare l'UEFA EURO 2028 è di conseguenza ritirata. L'assegnazione di entrambi i tornei richiede ancora l'approvazione del Comitato Esecutivo nella sua riunione a Nyon il 10 ottobre. Le presentazioni in quella riunione saranno una parte importante del processo che terrà debitamente in considerazione il contenuto delle candidature prima di giungere a una decisione".