Europa e Conference League, giovedì di coppe europee: Immobile in campo

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovedì di coppe europee. Questa sera in campo ben 34 partite, 12 valide per i preliminari di Europa League e 22 per i preliminari di Conference. In campo ci sarà anche l'ex capitano della Lazio Ciro Immobile con il suo Besiktas. La squadra turca farà visita agli svizzeri del Lugano per l'andata dei preliminari di EL. Appuntamento ore 20:30 alla Stockorn Arena di Thun.