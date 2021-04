Europa League, alla Roma l'andata dei quarti con l'Ajax

Archiviati i primi 90' minuti dei quarti di finale di Europa League tra Ajax e Roma, con i giallorossi che si impongono per 2-1 all'Amsterdam Arena. A portare avanti i lancieri ci ha pensato Klaassen al 39esimo con un'incursione in area dopo un'azione propiziata da un errore di Diawara. al 57esimo però Pellegrini pareggia su punizione grazie anche a un errore clamoroso del portiere olandese Scherpen. L'Ajax si butta in avanti, sfiora più volte il vantaggio, ma all'87esimo su uno sviluppo da calcio d'angolo Ibanez tutto solo in area segna a tu per tu con il portiere dei padroni di casa. La Roma passa 2-1 in Olanda, e si porta avanti nella sfida, in attesa del match di ritorno in programma giovedì prossimo all'Olimpico.

