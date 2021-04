Radu, i complimenti di un ex biancoceleste per il record: "Sei una leggenda" - FOTO

Giornata storica quella di ieri per Stefan Radu, per il record di 402 presenze, primo nella storia della Lazio. Tanti i complimenti ricevuti dalla società, dai compagni, ma anche dagli ex compagni. Proprio una vecchia conoscenza biancoceleste, Valon Berisha, si è congratulato per il record del difensore attraverso una storia Instagram: "Grande boss, complimenti.Una vera leggenda ".

FORMELLO - Lazio, Farris guida la seduta: Luis Alberto differenziato

Europa League, uomo nudo in campo durante Granada - Manchester United

TORNA ALLA HOME PAGE