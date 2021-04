Europa League, uomo nudo in campo durante Granada - Manchester United

Durante la partita d'andata dei quarti di finale d'Europa League, Granada - Manchester United, un uomo è entrato in campo completamente nudo. L'episodio è avvenuto nei primi minuti del match, che vede affrontarsi spagnoli e inglesi. In particolare, al 6' della partita, che si gioca al Nuevo Estadio de Los Carmenes di Granada, un uomo ha fatto invasione di campo durante un'azione dei padroni di casa. Nonostante le limitazioni anti-Covid, lo "striker" è riuscito ad accedere nell'impianto sportivo iberico. Il clamoroso episodio ha costretto l'arbitro a sospendere il match per qualche secondo, salvo poi riprendere regolarmente la sfida.

