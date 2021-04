Ajax - Roma, il raccattapalle tira una pallonata a Calafiori: il motivo

Momenti di tensione alla fine della gara tra Ajax e Roma. Il finale di gara ha visto protagonista Calafiori: il giocatore giallorosso infatti allo scadere del recupero ha "snobbato" il pallone offertogli dal raccattapalle per prenderne uno più lontano cogliendo l'occasione per far trascorrere altri secondi. Il raccattapalle non l'ha presa bene e ha di getto lanciato il pallone sul viso del giocatore giallorosso che tra l'altro è stato anche ammonito.

FORMELLO - Lazio, Farris guida la seduta: Luis Alberto differenziato

Covid / Draghi: "Riaperture, vaccini e le polemiche su AstraZeneca. Vi spiego..."

TORNA ALLA HOMEPAGE