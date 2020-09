Europa League, Ibra e Çalhanoglu: il Milan batte lo Shamrock Rovers

Vittoria per il Milan che torna in campo per i preliminari di Europa League. I rossoneri al Tallaght Stadium di Dublino sfidano lo Shamrock Rovers nella gara secca valida per il secondo turno preliminare della competizione europea. Meneghini che escono vittoriosi grazie alle reti di Ibrahimovic, destro che si infila direttamente all'angolino, nel primo tempo e di Çalhanoglu, sempre di destro al limite dell'area, nella ripresa. La compagine di Pioli passa quindi al turno successivo dove sfiderà il Bodo/Glimt.

