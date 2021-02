Europa League, il Granada batte il Napoli: al ritorno agli azzurri servirà un'impresa

Serata più che amara per il Napoli che esce sconfitto dal Granada che si è imposto in casa per 2-0. Succede tutto in due minuti: al 19' Herrera apre le marcature e 120 secondi dopo Kenedy firma il raddoppio. Troppi errori e poca concretezza per la squadra di Gattuso che ora dovrà compiere un'impresa in vista della gara di ritorno per qualificarsi.

Europa League che comunque ha regalato grandi emozioni come il poker servito dal Manchester United alla Real Sociedad di David Silva: doppietta di Fernandes e reti di Rashford e James. Tantissimi gol anche nel match tra Young Boys e Bayer Leverkusen terminato 4-3. Sconfitta importante anche per il Salisburgo battuto in casa dal Villareal con le reti di Alcacer e Nino.

TUTTI I RISULTATI

Dinamo Kiev - Brugge: 1-1

Real Sociedad - Manchester United: 0-4

Wolfsberg - Tottenham: 1-4

Olympiacos - PSV Eindhoven: 4-2

Slavia Praga - Leicester City: 0-0

Young Boys - Bayer Leverkusen: 4-3

Stella Rossa - Milan: 2-2

Braga - Roma: 0-2

Krasnodar - Dinamo Zagabria: 2-3

Lilla - Ajax: 1-2

Benfica - Arsenal: 1-1

Molde - Hoffenheim: 3-3

M. Tel-Aviv - Shakhtar Donetsk: 0-2

Anversa - Rangers: 3-4

Granada - Napoli: 2-0

Salisburgo - Villareal: 0-2

