Europa League, la Uefa ricorda gli "eroi" della Lazio 2015/16 - FOTO

"Gli eroi della Lazio 2015/16", così li ha definiti la Uefa. Sulla pagina ufficiale dell'Europa League è stata postata una foto che ritrae Biglia, Candreva, De Vrij, Keita, Klose e Parolo che in quell'annata si sono resi protagonisti nel torneo con la maglia biancoceleste. L'avventura degli uomini di Pioli si fermò agli ottavi di finale contro lo Sparta Praga dopo aver mancato l'accesso in Champions League nei preliminari contro il Bayer Leverkusen di inizio stagione. Di seguito il post su Twitter dove viene chiesto di scegliere il migliore tra questi 6 calciatori.

