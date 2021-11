Europa League, le avversarie della Lazio: il Galatasaray perde il derby al 95’

Il derby di Istanbul va al Fenerbahce. Niente da fare per il Galatasaray che cade tra le mura amiche del Nef Stadium. La gara si mette subito bene per i ragazzi di Terim che vanno avanti dopo 16 minuti con Akturkoglu. Il match si accende, volano cartellini gialli e l'ex Arsenal e Real Madrid Ozil pareggia i conti. I padroni di casa si vedono annullare il gol del nuovo vantaggio e nel finale arriva la beffa. Al minuto 94 Crespo firma il definitivo 2-1 mandando in festa i tifosi del Fenerbahce. Il match si chiude con 9 cartellini gialli e 2 rossi. Adesso per i giallorossi testa all'Europa League: giovedì ospiteranno il Marsiglia.