Europa League, Milan vincente e primo nel girone. Il Wolfsberger elimina Feyenoord e CSKA Mosca

Continua a vincere il Milan di Pioli che conquista tre punti contro lo Sparta Praga grazie alla rete di Hauge al minuto 23. I rossoneri erano già ampiamente qualificati ma conquistano anche la testa del girone salendo a 13 punti e lasciando dietro il Lille sconfitto questa sera per 3-2 contro il Celtic che trova così la prima vittoria, ormai inutile ai fini della classifica, nel girone.

LE ALTRE - Nessuna sorpresa eclatante negli altri match delle 21:00: nel Gruppo B passano Arsenal e Molde, già qualificate dal turno precedente. Nel Gruppo C passa il Leverkusen e lo Slavia Praga. Testa di serie anche il Leicester così come il Villareal e il Tottenham. L'unico squillo è quello del Girone K dove il Wolfsberger ha eliminato il Feyenoord e il CSKA Mosca e passando come seconda dietro la Dinamo Zagabria.

