Europa League, poker del Galatasaray e Marsiglia KO: Terim si gioca il primato a Roma

In contemporanea rispetto al match tra Lazio e Lokomotiv, Galtasaray e Marsiglia si sono sfidate in Turchia. La squadra di Terim conferma il primo posto nel girone, raggiungendo quota 11 punti dopo averne conquistati altri tre con i francesi. Sei i gol arrivati nel corso dei 90': quattro per la formazione di casa, solamente due quelli siglati dagli ospiti. La gara viene sbloccata al 12' da Cicaldau, alla mezz'ora arriva l'autorete di Caleta-Car che porta il Galatasaray sul 2-0. Nel corso della ripresa la musica non cambia: al 64' il sigillo di Feghouli a cui fa seguito il primo gol di Milik, che sbaglia il calcio di rigore ma riesce comunque ad accorciare le distanze. Il poker porta la firma di Babel a sette minuti dal triplice fischio. La seconda rete dell'ex attaccante del Napoli, all'85', non serve praticamente a nulla. Dopo qualche minuto di recupero finisce il match e sul tabellone è ben impresso il risultato: 4 a 2. Mentre la squadra di Terim continua ad occupare il primo posto della classifica del girone E, i francesi sono penultimi a soli quattro punti. L'ultima gara - lo scontro diretto tra le prime due della classe - sarà decisiva per la vetta, che consentirà a Lazio o Galatasaray di strappare immediatamente il pass per la fase d'Europa League a eliminazione diretta.

