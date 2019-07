Europei Under 19, il sogno di Armini: la Lazio a vita, nel segno di Nesta

Le ambizioni di un ragazzo che non ha nessuna intenzione di fermarsi. Nicolò Armini ha già ben chiaro quello che sarà il suo futuro: attualmente è alle prese con gli Europei Under 19 che si stanno svolgendo in Armenia. L'obiettivo a breve termine è quello di raggiungere le semifinali con la maglia azzurra, ma la Lazio non abbandona i suoi pensieri. "Giocare tutta la vita con la squadra di cui sono tifoso sarebbe meraviglioso", le parole del difensore classe 2001 riportate dalla rassegna stampa di Radiosei. Vorrebbe fare un percorso simile a quello di Nesta: era troppo piccolo quando il capitano salutò Roma, ma vede sempre i suoi video e si rispecchia nella sua eleganza. Da sempre il suo idolo, con la speranza di ripercorrere i suoi passi.

