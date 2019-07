Europeo Under 19, oggi l'Italia sfida l'Armenia: la situazione

Un nuovo impegno per l'Italia Under 19, che sarà in campo questa sera alle 19:00 per sfidare l'Armenia. Il match è valido per il Gruppo A dell'Europeo di categoria. C'è bisogno di una vittoria, è fondamentale dopo il duro colpo rimediato contro il Portogallo per 3 a 0. In caso di pareggio o di sconfitta sarebbe in pratica compromesso il passaggio del turno, mentre i 3 punti potrebbero riaprire il discorso. Nell'ultima giornata ci sarà la Spagna da affrontare. La classifica recita: Spagna 3, Portogallo 3, Armenia 0, Italia 0. Situazione complicata per gli azzurrini, che stasera cercheranno con le unghie e con i denti di portare a casa una vittoria.

