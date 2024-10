EURORIVALI | Europa League, l’Ajax pareggia e il Braga perde: tutti i risultati

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Seconda vittoria consecutiva per la Lazio in Europa League che all’Olimpico ha battuto il Nizza. Questo secondo turno però non è stato positivo per le sue rivali: l’Ajax ha pareggiato e disputato gli ultimi venti minuti in dieci dopo l’espulsione di Baas, il Real Sociedad si è arreso per 2 a 1 all’Anderlecht e il Braga ha incassato un pesante 3 a 0 dall’Olympiacos. Si attendono i risultati di Twente, Ludogorets e Porto impegnate nelle gare delle 21.

M.Tel-Aviv - Midtjylland 0-2

Real Sociedad - Anderlecht 1-2

Olympiacos - Braga 3-0

Hoffenheim - Dinamómetro Kiev 2-0

Qarabag - Malmo 1-2

Riga Fs - Galatasaray 2-2

Slavia Praga - Ajax 1-1

Ferencváros - Tottenham 1-2

