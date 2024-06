Ex Lazio, Candreva può giocare ancora in Serie A: la situazione

Fonte: Tuttomercatoweb.com

E' il giorno in cui la Salernitana e Candreva possono dirsi addio. Entro oggi è prevista infatti la possibilità di far fronte ad una penale per liberarlo, a fronte del pagamento di 400mila euro. Secondo quanto riporta TuttoSalernitana.com, una volta lasciata la Campania, il centrocampista potrebbe comunque continuare la sua avventura in Serie A. Se per i granata la stagione è stata decisamente fallimentare, Candreva è stato infatti fra i pochi a distinguersi in positivo: 6 gol e 6 assist per lui. Nonostante i 37 anni dunque, diversi club hanno bussato alla porta del suo entourage per averlo nella prossima stagione.

Sulle tracce dell'ex Inter, Lazio e Juventus c'è in prima fila il Como, neopromosso in Serie A e subito grande protagonista del mercato estivo: le ambizioni alla proprietà non mancano di certo e Candreva è visto come un giocatore che può ancora giocare a buon livello. Il Monza ha manifestato nelle scorse settimane un certo interesse, così come fatto nelle precedenti sessioni di mercato e nelle prossime giornate potrebbe rifarsi sotto. Attenzione poi all'ipotesi forse più suggestiva, dove però troverebbe sicuramente più concorrenza: la Fiorentina vuole allungare la rosa e potrebbe garantirgli la vetrina europea della Conference League. Il futuro di Candreva è ancora in Serie A.