Ex Lazio | Immobile rompe il silenzio: "Voglio continuare a lottare per il Besiktas" - FOTO

Non sta vivendo un periodo facile Ciro Immobile al Besiktas. La posizione dell'ex capitano della Lazio nel club turco è da tempo in bilico, sia per i costi molto elevati che per le sue prestazioni. Per questo attraverso un post su Instagram ha ribadito la sua volontà di rimanere a Istanbul scacciando le voci che lo vedrebbero lontano. Ecco cos'ha scritto: "La maglia del Beşiktaş ha per me un significato davvero profondo. Lo scorso luglio sono arrivato a Istanbul con grande entusiasmo e felicità. Sono motivato per il resto della stagione e ancora più motivato per l’anno prossimo. Far parte di un club così storico e prestigioso mi dà ogni giorno una motivazione in più. Il mio unico desiderio è lottare per il Beşiktaş e rappresentare al meglio questa maglia".