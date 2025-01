Ex Lazio, Sardo operato al collaterale: le impressionanti foto sui social

Periodo non positivo per Jacopo Sardo, ex Primavera Lazio (ancora di proprietà del club biancoceleste), che dallo scorso luglio si è trasferito in prestito al Saarbrücken, squadra di 3. Liga, terza divisione del campionato tedesco. Il classe 2005 ha recentemente subito un grave infortunio in allenamento con lesione al legamento collaterale del ginocchio destro. Sottoposto ad un'operazione, il centrocampista ha pubblicato delle foto sui social che lo ritraggono nel post intervento sorridente, con un tutore e con evidenti segni appunto dell'operazione subita.