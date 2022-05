F1 | Scontro Hamilton - FIA a Miami: pronte 4 penalità per gioielli e intimo

Al Gran Premio di Miami di Formula 1 non si parla solo di vetture e prestazioni, ma anche di questioni come gioielli e intimo. La FIA ha imposto delle regole che a Lewis Hamilton non stanno bene. L'inglese, che ieri si è presentato con 8 anelli, 12 collane, 1 orologio, una serie infinita di orecchini e piercing, ha minacciato di andarsene. La FIA però non sembra intimidita e anzi ha pronte 4 penalità. Clicca qui per leggere l'articolo completo con le -> 4 penalità possibili per Hamilton <-