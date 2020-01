Facchetti: "Lazio una signora squadra, Inter e Juve la temono. E non ha le coppe..."

Tra chi non ci crede, come Del Piero, c'è anche chi di questa Lazio ha un po' paura in ottica Scudetto. È il caso specifico di Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto, ex giocatore e presidente dell'Inter. Intervenuto a TMW Radio, Facchetti ha parlato della lotta al titolo e di mercato: "L'Inter non ha l'obbligo di vincere lo Scudetto anche perché la Juve, in Italia, è leader indiscussa da 8 anni. La Lazio ha tutte le carte in regola per giocarsi il campionato. Ha una rosa consolidata e forte. L'obiettivo della Juve sembra la Champions League e credo che Inter e Lazio possano inserirsi nella corsa al titolo. Occhio ai biancocelesti, non hanno le coppe. Quello di Inzaghi è un gruppo pericoloso, ben organizzato e con ottimi giocatori soprattutto a centrocampo: è una signora squadra. Credo sia molto temuta da Inter e Juventus. Tare è uno dei migliori direttori sportivi in circolazione. Chi prenderei per rinforzare la rosa? Dico Milinkovic e Cuadrado".

LAZIO - SAMPDORIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO, IL DATO SULLA CAMPAGNA ABBONAMENTI

TORNA ALLA HOMEPAGE