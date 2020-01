Lazio, Del Piero: "Nella singola gara può battere chiunque, ma non vincerà lo Scudetto"

Una sentenza. Come lo era sul campo, ora Alex Del Piero prova a fare lo stesso anche nel ruolo di opinionista. Stroncando sul nascere il sogno Scudetto del quale, in casa Lazio, si parla col sorriso. Il grande inizio di stagione ha portato gli addetti ai lavori a promuovere i biancocelesti, passati dall'essere una delle candidate per la qualificazione in Champions League a una delle contendenti al titolo. L'ex capitano e numero 10 della Juve non la pensa così:"La Juventus è senza dubbio la squadra migliore, per numero di giocatori e per qualità. Quest’anno solo l’Inter può competere con lei per lo Scudetto" - ha detto Del Piero a ESPN - "Altre squadre possono batterla nella singola gara, come la Lazio, ma alla lunga è difficile. Comunque, l'obiettivo della squadra di Sarri resta la vittoria della Champions League. Ogni decisione viene presa in funzione di quello. La Lazio sta facendo un ottimo lavoro, da anni, ma non credo possa competere fino alla fine. A meno che non si crei dentro alla squadra quel clima speciale in grado di donare ai giocatori energie extra. Nella singola gara i biancocelesti possono vincere contro tutti, ma un campionato è diverso. Non credo abbiano abbastanza continuità per vincere la Serie A".

