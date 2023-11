Felipe Anderson, quel Lazio-Genoa e il ritorno: la ricostruzione

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Felipe Anderson prosegue il suo racconto sulle pagine de Il Tempo e racconta il suo ritorno alla Lazio. Dopo il prestito al Porto, il calciatore ha chiesto alla sorella, suo agente, di lavorare per farlo tornare in biancoceleste. Inizialmente pensava di tornare in prestito, invece poi ha capito che poteva tornare e non vedeva l'ora. Il Brasile è la sua patria, ma Roma è casa sua e dove vede il suo futuro. Nel 2018, però, c'è stata la separazione con un rapporto non idilliaco con Simone Inzaghi.

Quel Lazio -Genoa del 2018 è rimasto nella memoria di molti tifosi. Felipe Anderson, schierato quinto di centrocampo nel 3-5-2, gioca forse una delle peggiori gare con l'aquila sul petto. Non solo, ma anche l'atteggiamento del brasiliano ha stupito. Pipe spiega che era dispiaciuto perché non si sentiva ancora pronto per quel ruolo. A distanza di anni Felipe è pentito per il suo atteggiamento e spiega che, con la maturità attuale, non si comporterebbe così. Sicuramente aver giocato in quel ruolo lo ha aiutato a scoprire la fase difensiva.

