Lazio, Felipe Anderson incorona Isaksen: "Farà grandi cose, lui..."

RASSEGNA STAMPA - Felipe Anderson si è raccontato sulle pagine de Il Tempo. Tra le tante dichiarazioni del brasiliano, spuntano anche quelle su Gustav Isaksen. Il danese, arrivato in estate, si alterna con Pipe sulla corsia di destra dell'attacco, ma per ora non ha fatto vedere quanto di buono aveva fatto nella passata stagione. Secondo l'ex West Ham, il futuro è di Gustav che al momento sta pagando l'adattamento al campionato italiano.

Per i nuovi arrivati serve un po' di tempo per abituarsi all'Italia, un po' come è accaduto a Felipe Anderson stesso. Il brasiliano è convinto che Isaksen farà cose grandiose perché è un ragazzo umile che dà il massimo in allenamento. Per caricarlo, il campione olimpico del 2016 gli dice sempre: "Quando entri devi segnare, hai un dribbling incredibile".