Lazio, Felipe Anderson: "Sarri crede in me. Derby? Con una classifica diversa..."

RASSEGNA STAMPA - Felipe Anderson sta vivendo un periodo felice. La nascita di Helena, la sua prima figlia, è una cosa bellissima che in questi giorni sta riempiendo la vita del calciatore brasiliano e della sua Lohanne. I due si stanno organizzando con la moglie che vuole lasciare tranquillo Pipe durante la notte occupandosi in prima persona della nuova arrivata. Pipe, però, è presente di giorno e, allenamenti permettendo, si sta esercitando con la professione del papà.

Se per Lotito è come un padre e la trattativa per il rinnovo procede spedita sia per ammissione del calciatore che del presidente, anche Sarri si è espresso più volte a favore di Pipe. Il brasiliano è molto legato al tecnico e non può che essere felice delle sue parole e sulle pagine de Il Tempo spiega: «Quando lo sento che dice cose così belle su di me, mi viene ancora più voglia di ripagarlo sul campo per questa fiducia. Non è facile trovare un allenatore che punti su di te, che dice queste cose. Io con lui devo solo dare tutto sul campo e migliorare. Lui ci sta chiedendo più movimenti, più giocate veloci e più gol».



Su cosa stia mancando in questo avvio di stagione, Felipe spiega che piano piano la Lazio sta ritrovando la solidità che era mancata all'inizio. Resta l'amaro in bocca per la posizione in classifica, ma è convinto che continuando a giocare come nell'ultimo periodo la squadra risalirà. Qualche rimpianto anche per il derby pareggiato prima della sosta. Il numero 7 è sicuro: «Se avessimo avuto una posizione migliore di classifica avremmo rischiato un po' di più, anche se eravamo un po' calati fisicamente perché avevamo speso tanto. Se avessimo avuto più punti sarebbe stato più facile anche a livello mentale. Ora la Lazio ha solo bisogno di punti, è questa la priorità».