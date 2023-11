Lazio, Lotito: "Felipe e Sarri restano. Derby? L'arbitro...."

RASSEGNA STAMPA - Claudio Lotito è soddisfatto della sua Lazio. Due qualificazioni in Champions League negli ultimi quattro anni e un lavoro quotidiano che sta portando i frutti. Il presidente ha parlato sulle pagine de Il Corriere della Sera commentando le prestazioni della sua squadra e spiegando come gli investimenti fatti stanno portando a dei risultati nonostante in molti non avessero puntato sui biancocelesti. Il patron ha commentato anche il derby dicendo che la sua squadra gli è piaciuta e che resta il rammarico per il palo di Luis Alberto. Lotito ne ha approfittato anche per rispondere a Mourinho e dire che qualche episodio in area della Roma sarebbe potuto essere giudicato in modo diverso.

Il portoghese si era lamentato per la presunta mancata espulsione di Immobile, ma forse sono altre le decisioni su cui riflettere. Lotito dice: «A volte, però, un episodio può cambiare le cose. Per questo bisogna mantenere la lucidità e giudicare tenendo conto di tutto». Il numero uno spiega come la società stia cercando di aprirsi ai tifosi con l'app che permette alla gente di interagire a 360 gradi. Inoltre è in corso la ristrutturazione degli studi televisivi e sono previste novità anche per la radio. Alla Lazio c'è grande senso di appartenenza e in quest'ottica, il presidente spiega che la società sia al lavoro per rinnovare il contratto di Felipe Anderson. Anche su Maurizio Sarri è stato chiaro spiegando che l'allenatore ha detto chiaramente di voler restare e le voci di un addio sarebbero state messe in giro solo per disgregare.