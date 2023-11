Lazio, Felipe Anderson: "Rinnovo? Manca poco. Nei prossimi giorni..."

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Felipe Anderson si è raccontato sulle pagine de Il Tempo. L'esterno brasiliano ha ripercorso la sua esperienza in biancoceleste che lo ha visto arrivare ragazzo e diventare uomo. Il numero 7 è pieno di gioia per l'arrivo della figlia Helena che in questi giorni sta riempiendo di gioia il cuore suo e della moglie Lohanne. Pipe continua a giurare amore alla Lazio: «Da quando sono tornato mi sono sposato, ho avuto la bambina, è l'ottavo anno qui. La Lazio come ho sempre detto non è più una squadra o un club, è molto di più. Soprattutto adesso che è arrivata questa fantastica novità nella nostra vita, sono sempre grato di essere qui. Non so ancora spiegare a parole quanto sia importante la Lazio per me».

Felipe Anderson ha anche parlato del suo futuro. Il brasiliano è in scadenza a giugno e le trattative per il rinnovo sono in corso anche se non si è arrivati ancora all'accordo. In estate qualcuno ha sondato il terreno, ma nessuna trattativa con la Lazio che rimane la priorità. La fumata bianca per il rinnovo, però, sembra molto vicina almeno stando alle parole del giocatore stesso: «Con il presidente abbiamo un rapporto ottimo, stiamo parlando. Secondo me siamo sulla buona strada, per me e per la Lazio. Presto ci saranno delle novità, avremo un incontro i prossimi giorni e vediamo gli ultimi dettagli. Credo che manchi poco per prendere una decisione. Ho sempre detto a tutti di voler dare priorità alla Lazio e trovare un accordo che faccia felici tutti quanti. Anche il presidente ci ha dimostrato la voglia di voler continuare insieme. Vediamo nei prossimi giorni quello che succederà».