FIGC, aperta inchiesta su Zhang. E Mentana condanna: "Ragazzino miliardario"

La Procura della Federcalcio ha aperto un'indagine sull'attacco di Steven Zhang, il presidente dell'Inter, che aveva definito "pagliaccio" Paolo Dal Pino, il presidente della Lega di Serie A. Lo apprende l'ANSA. Parole che hanno fatto non poco scalpore, e che sono state condannate anche dal noto giornalista Enrico Mentana: "Un presidente di società di serie A non può dare del pagliaccio al presidente della Lega Calcio. È vergognoso. Danneggia il suo club, delegittima il sistema, fa pensare a sostenitori e avversari che alla guida dell'Inter ci sia non una figura di polso ma un ragazzino miliardario che non va lasciato solo nemmeno sui social".

