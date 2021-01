Figc, Gravina: "L'Europeo sarà itinerante, vogliamo i tifosi all'Olimpico. E sugli stipendi..."

Al termine del Consiglio Federale, il numero uno della Figc Gabriele Gravina è intervenuto in conferenza stampa, esprimendosi anche sugli Europei di quest'anno e, in particolare, sulla possibilità di rivedere i tifosi negli stadi: “Mi sento di garantire che l’Europeo sarà itinerante. Ci siamo aggiornati al 5 aprile per fare altre riflessioni. Settimana prossima ci sarà un primo confronto per permettere l'ingresso di tifosi all’Olimpico. Mi auguro di convincere il Cts non appena la pandemia calerà e aumenteranno i vaccinati contro il Covid. Sono particolarmente ottimista. Tutte le federazioni coinvolte subirebbero una beffa oltre al danno per quello che hanno investito".

APRIRE L'OLIMPICO - “È una mia proposta e che ho fatto in tempi non sospetti. Sarebbe bella una piccola presenza per questi appassionati di calcio che hanno dato senso di responsabilità al nostro paese. Può essere un’ipotesi. Stiamo lavorando in termini di percentuali che comunque non potrà superare il 50%, ma riteniamo che debba essere anche inferiore. Importante che ci sia una presenza di pubblico e iniziare a confrontarci su un protocollo. Sarebbe positivo se potessimo dare la priorità ai vaccinati e a coloro che hanno dimostrato grande attaccamento a questa pandemia”.

STIPENDI - Infine, il presidente della Federazione ha parlato anche della questione stipendi per i club di Serie A: “Oggi il mondo del calcio ha dimostrato ancora responsabilità. L’80% delle società di Serie A ha già pagato prima del termine e alcune anche hanno pagato già la mentalità di gennaio. Noi abbiamo aderito e preso coscienza di un dato oggettivo: del rinvio di eventuali mensilità ma solo in seguito a un accordo tra società e calciatore in sede protetta. Non deve comunque superare la data del 31 di maggio”.

