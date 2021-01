Lazio, Acerbi è un difensore da record: nessuno come lui negli ultimi cinque anni

Difesa e attacco, contrasti e palleggio. Francesco Acerbi sta cambiando l'idea del ruolo che interpreta. Il 'Leone' della Lazio può giocare al centro, si adatta a sinistra, si trasforma in ala, saprebbe farsi valere addirittura da esterno nel centrocampo a 5, sa rendersi assistman e finalizzatore. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Acerbi eccelle anche nella classifica dei passaggi riusciti (802), superando tutti i "colleghi" biancocelesti. E si colloca al terzo posto per respinte difensive dietro a Glik e Tomiyasu. Più che immaginabile pensare che sia il calciatore più utilizzato in stagione da Simone Inzaghi, considerando la sua imprescindibilità: 2098 sono stati i minuti collezionati in campo. Il dato assume connotati da record se si considerano gli ultimi cinque campionato di Serie A. Nessun difensore, infatti, ha giocato più di lui. Si contano 165 presenze, dieci in più rispetto di qualsiasi altro "concorrente".

RIVINCITA ATALANTA - Dopo la brutta delusione in Coppa Italia, Acerbi ha messo immediatamente l'Atalanta nel mirino: "Domenica ci rifaremo". E dire che il gol dell'1-2 lo aveva segnato lui saltando praticamente l'intera difesa avversaria, rubando il pallone a Pessina e beffando Gollini. Per vincere domani a Bergamo servono undici Acerbi, undici leoni. Il centrale ex Sassuolo è il Ciro Immobile della difesa. Implacabili, vincenti, trascinatori ed esempi da seguire per i compagni. I due, amici dentro e fuori dal campo, sono pronti a firmare i rinnovi: per Ciro vale l'accordo di agosto, per 'Ace' arriverà dopo il mercato per cinque anni. La Lazio vuole Acerbi a vita!

Cassano: "La Lazio l'unica che può dar fastidio all'Atalanta in gare secche"

Lazio, tabù Gasperini per Inzaghi. E Lotito chiama Simone...

TORNA ALLA HOMEPAGE