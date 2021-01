Cassano: "La Lazio l'unica che può dar fastidio all'Atalanta in gare secche"

Ospite della Bobo TV, in onda su Twitch insieme ad Adani, Vieri e Ventola, Antonio Cassano ha parlato della sfida di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. L'ex Roma, Real Madrid e Sampdoria, ha spiegato: "È stata una partita meravigliosa. La Lazio è l'unica che può dare fastidio all'Atalanta in partite secche. Hanno fisicità, passo e qualità. Però l'Atalanta, quando è rimasta in dieci, si è trasformata. Possono giocare in nove, dieci o in undici, continuano a giocare all'attacco. Hanno meritato la semifinale, però la partita mi è piaciuta tanto. Niente a che vedere con le gare dei giorni precedenti, sempre di Coppa Italia".

