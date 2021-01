Atalanta, contro la Lazio Ruggeri e Mahele sulle corsie: torna Ilicic

In vista della seconda sfida in pochi giorni contro la Lazio, l'Atalanta si è ritrovata a Zingonia per l'allenamento pomeridiano. Gian Piero Gasperini dovrà rinunciare agli infortunati Pasalic, prossimo al rientro, Hateboer e Sutalo. Questi ultimi, nella seduta odierna, si sono allenati in modo differenziato rispetto al resto della squadra. Assente anche il tedesco Gosens, causa squalifica. Sulle corsie toccherà dunque a Mahele e Ruggeri, con Pessina alle spalle di Zapata, preferito al connazionale Muriel, e Ilicic. Domani, ancora di pomeriggio, è in programma la seduta di rifinitura preceduta dalla conferenza stampa della vigilia da parte del tecnico.

