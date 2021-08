FIGC, Gravina: “Questo campionato segna la rinascita. Stadi aperti? Un passo verso la normalità”

RASSEGNA STAMPA - È stato un anno e mezzo difficile per tutti, sotto ogni punto di vista. Quella che ora possiamo definire “normalità”, prima del Covid per molti scontata, sta tornando. Così è anche nel mondo dello sport e nello specifico, in quello del calcio. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Gabriele Gravina ha dichiarato: “Che il contenimento della pandemia possa riportarci alla normalità. Al momento considero già un grande risultato la riapertura al 50 per cento. Conscio che per alcune realtà possa essere penalizzante e per altre sovradimensionata”. La riapertura degli stadi è anche un buon segnale di ripresa per i club che in questo anno di pandemia sono stati costretti a degli sforzi economici notevoli. Per il numero uno della Figc questo campionato simboleggia anche una rinascita, il ritorno di alcuni allenatori capaci di esaltare il senso di squadra, lo stesso che ha permesso all’Italia di fronteggiare la pandemia: “È una stagione di rinascita, il recupero di tecnici rimasti fuori come Allegri, Spalletti, Sarri e in più il ritorno di Mourinho, mi auguro dia una continuità a ciò che è emerso all’Europeo: si può essere competitivi e vincere grazie al gruppo e a una guida sicura, senza necessariamente avere dei singoli top che spesso fanno saltare il banco. Auspico una politica legata al gioco di squadra”.

