Empoli - Lazio, il passato di Sarri e il retroscena con Baroni: la storia

Era l'estate del 2012 e Maurizio Sarri, con sette esoneri alle spalle e nessuna offerta vera, si apprestava a diventare nuovo allenatore dell'Empoli. Ma sull'approdo del tecnico sulla panchina della squadra toscana "pesa" un importante retroscena. La telefonata che ha di fatto cambiato la vita di "Mau" è arrivata perché un tecnico che aveva già l'accordo col presidente Corsi, all'improvviso si era tirato indietro. Si tratta, riporta la rassegna stampa di Radiosei, di Marco Baroni che, alla fine, decise di rimanere nelle giovanili nella Juventus. L'Empoli, che allora non viveva un buon momento dal punto di vista economico, scelse di puntare su Sarri, bravo e un po' pazzo, vestito di nero e devastato da una serie di esperienze professionali negative.

IL SARRI DI EMPOLI - "Ricordo ancora il nostro primo colloquio - racconta il presidente Corsi -. Rimasi a bocca aperta perché conosceva tutti i calciatori. Le sue idee erano forti. Aveva fallito in Serie C dove non c'è qualità, ma solo tanta guerra". L'avventura di Sarri con l'Empoli tuttavia non inizia bene: nelle prime nove giornate di campionato, la squadra colleziona solamente tre punti, rimanendo all'ultimo posto. Il patron gli chiede di rinunciare alla difesa a quattro, optando per quella a tre. Sarri fa finta di ascoltare il suo consiglio. Nella partita successiva parte con la linea a tre, modificandola dopo appena sei minuti. Per la trasferta che può decidere il suo futuro a Lanciano, decide di prendere la macchina: il fumo delle sue sigarette infastidirebbe il gruppo nel pullman. La squadra fa risultato, inizia l'era Sarri. Il resto... è storia.

