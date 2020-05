FIGC, rivoluzione format: Serie B a 40 squadre e 6 retrocessioni

La FIGC sta studiando una rivoluzione dei format dei campionati. Come rivela Sportitalia, i grandi cambiamenti prevederebbero la nascita di una Serie B a 40 squadre e una terza Serie (non più professionistica) a 60 squadre, con 3 gironi. Non sono previste invece variazioni per la Serie A: saranno confermate le 3 retrocessioni e le 3 promozioni che riguarderanno le due vincitrici dei gironi di Serie B più una terza che emergerà dai playoff.

Sistema diverso invece per le retrocessioni dalla B alla nuova terza Serie: scenderanno in 6, tre per girone, con il medesimo numero di promozioni che riguarderanno le vincenti dei tre gironi, più le vincenti dei playoff di ogni singolo girone.

