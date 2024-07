Figc - Serie A, distanze nei numeri: elezioni a gennaio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'ultimo consiglio federale di luglio si è chiuso con il proposito di trovare una soluzione pacifica tra Figc e Lega Serie A nella riforma del calcio. La sostanza però è parecchio diversa rispetto all'apparenza: i prossimi quattro mesi ci sarà uno scontro totale, tra pesi da redistribuire e numeri che faranno la differenza per il futuro della Federazione. Il presidente Gravina ha sconvocato l'assemblea elettiva del 4 novembre, convocando nello stesso giorno quella dedicata alla modifica dello statuto, necessaria dopo l'approvazione dell'emendamento Mulé.

Le elezioni presumibilmente ci saranno a gennaio, con i nuovi pesi delle varie componenti federali. Gravina non ha ancora sciolto le riserve sulla sua candidatura, vuole prima conoscere le nuove regole. Il 4 novembre il presidente federale presenterà un piano per il nuovo statuto e per approvarlo avrà bisogno del 50% più 1 voto. Il nocciolo della questione rimane la nuova percentuale della Lega Serie A: la Figc è disposta a concedere una percentuale compresa tra il 20 e il 25. Non è ancora chiaro a chi togliere peso, se ai dilettanti (al momento al 34%), alle Lega Pro (17%), agli arbitri (2%) rendendoli esterni oppure cambiare la legge Melandri che stabilisce nel 30% l'asticella minima per atleti e tecnici (al momento 20% per i giocatori e 10% per i tecnici). La Lega Serie A, come riporta la rassegna stampa del Corriere dello Sport, ha come riferimento il 50% per l'intero settore del professionismo, con il 30% o 35% per sé stessa.