FIGC, ufficializzata la lista di allenatori UEFA A: ci sono due ex Lazio

Una nuova generazione di allenatori si sta affacciando al mondo del calcio. Oggi il Settore Tecnico della FIGC ha annunciato la lista di coloro che hanno passato il test per la qualifica UEFA A: tanti ex campioni del Mondo nel 2006 e anche qualche ex conoscenza biancoceleste. Con questo patentino si possono allenare tutte le formazioni giovanili (comprese le Primavera), tutte le squadre femminili (incluse quelle partecipanti alla Serie A TIMVISION) e le prime squadre maschili fino alla Serie C; potranno inoltre essere tesserati come allenatori in seconda sia in Serie B che in Serie A maschile.

L'ELENCO DEI NEO ALLENATORI - Ignazio Abate, Gianluca Curci, Alessandro Del Piero, Daniele De Rossi, Daniele Gastaldello, Massimo Maccarone, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo, Marcelo Otero, Giampaolo Pazzini, David Pizarro, Stefano Torrisi e Christian Vieri.