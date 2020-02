Figurine Panini, le coppie - gol per San Valentino: c'è il tandem Immobile - Caicedo

Innamorati persi. I tifosi della Lazio non possono che provare questo sentimento per una squadra che sul campo sta dando tutto. Campionato incredibile, i biancocelesti sognano a occhi aperti. Come giovani innamorati, appunto. La Panini, in occasione di San Valentino, ha celebrato le coppie migliori della Serie A sul proprio profilo Instagram. Il tandem Immobile - Caicedo non poteva mancare, i due giocatori si muovono sul prato verde come due piccioncini. Ma letali, perchè aggiornano la loro love story a suon di gol. Questo il messaggio della Panini: "Buon San Valentino a tutti gli innamorati di calcio! Per questo giorno speciale abbiamo scelto le 3 migliori Coppie - Gol della nostra Serie A. Quale di queste vi ha fatto più battere il cuore?". Le altre selezionate sono Lukaku - Lautaro Martinez, Ilicic - Muriel, Ronaldo - Dybala. Guida la coppia biancoceleste con 33 gol realizzati e 9 assist totali. Poca roba, insomma. I tifosi biancocelesti continuano ad innamorarsi dei propri beniamini.

Luis Alberto, parla il preparatore: “Vi svelo i segreti del Mago…”

Serie A, Lazio - Inter: la designazione arbitrale

TORNA ALLA HOMEPAGE