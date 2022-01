Fiorentina, Commisso sotto inchiesta della Procura Federale: il motivo

C’è apprensione e tensione in quel di Firenze. La Procura Federale ha aperto un’inchiesta nei confronti del presidente del club toscano, Rocco Commisso per aver rivolto parole dure nei confronti dei tesserati viola e su altre società, tra cui la Juventus e anche nei confronti della famiglia Agnelli. Questo sarebbe avvenuto durante un'intervista rilasciata al Financial Times. Come riporta Sportface, le dichiarazioni dell’italo americano non sono passate inosservate agli occhi della Figc che ha deciso di intervenire avviando un’inchiesta perché ritenute lesive nei confronti dei tesserati.

