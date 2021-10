Fiorentina, i dubbi di Italiano in vista della Lazio

Dopo due sconfitte consecutive la Fiorentina è tornata a vincere e lo ha fatto con un netto 3-0 al Franchi ai danni del Cagliari. In grande spolvero è apparso Dusan Vlahovic dopo le critiche subite nelle scorse settimane, per lui uno splendido gol e una prestazione sopra le righe. Anche Saponara, alla prima da titolare quest'anno, ha dato risposte importanti a Italiano. L'ex tecnico dello Spezia ora ha qualche dubbio di formazione in più in vista della gara di domani contro la Lazio.

SCELTE - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Italiano si prenderà sia l'allenamento di oggi che la mini rifinitura di domani mattina per le ultime decisioni. Oltre al ballottaggio Saponara-Callejon nel tridente d'attacco per affiancare Vlahovic e Gonzalez, l'allenatore potrebbe aggiungere fisicità al proprio centrocampo per contrastare quello biancoceleste. Ecco che la scelta potrebbe ricadere su uno tra Duncan e Amrabat. In difesa Odriozola si riprenderà il suo posto sostituendo Venuti. Indisponibili Dragowski, Pulgar e Kokorin che continuano ad allenarsi a parte.