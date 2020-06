Fiorentina, Iachini: "Nelle ultime due meritavamo 4-6 punti. Var a chiamata? Determinante con la Lazio"

Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini è tornato a parlare della sfida contro la Lazio dello scorso sabato, sottolineando quanto il risultato sarebbe cambiato con l'ausilio del Var a chiamata: "I ragazzi hanno costruito e lavorato bene, abbiamo calciato in porta più di 30 volte in due partite ma purtroppo non abbiamo trovato quei gol in più che ci avrebbero permesso di portare a casa il bottino pieno. Per ciò che ha prodotto, la squadra meritava più punti, di vincerle entrambe o comunque di portare a casa almeno 4 punti".

REAZIONE - "Dobbiamo reagire in modo positivo, giocando, vivendo una gara alla volta e andando in campo con quella personalità e quell'atteggiamento dimostrato in queste prime 2 gare. A volte nel calcio crei ma non porti a casa ciò che meriti, dovremo far girare la ruota in senso positivo continuando a lavorare con ancora più convinzione e precisione sotto porta per capitalizzare il lavoro fatto. Diamo continuità, dobbiamo reagire bene e pensare positivo perché possiamo tornare a vincere".

VAR A CHIAMATA - "A prescindere da quel che ha detto Commisso, il VAR è un elemento importante per coadiuvare e aiutare in una partita ad alta intensità dove ci sono tanti episodi difficili. Il VAR è un elemento valido che abbassa notevolmente gli errori e di conseguenza le eventuali ripercussioni polemiche. In questo caso specifico sarebbe stato determinante il VAR a chiamata, a Roma con la Lazio. Certamente sono valutazioni che verranno fatte, noi pensiamo a giocare e al campo, purtroppo questi episodi ci sono stati e ci hanno tolto qualcosa ma guardiamo avanti e non ci creiamo alibi, dobbiamo reagire sul campo".

