Fiorentina, Joe Barone: “Stiamo lavorando per far tornare i tifosi allo stadio”

Il campionato è ripartito, ma gli stadi continuano a essere vuoti a causa delle disposizioni anti Covid. In molti si domandano se sarà possibile rivedere seppur in minor parte, alcuni tifosi negli impianti sportivi entro la fine del torneo. A tal riguardo, il Corriere Fiorentino ha riportato alcune parole del direttore generale della Fiorentina, Joe Barone: “Stiamo lavorando duramente in Lega per riaprire almeno in parte gli stadi entro la fine del campionato. Il calcio non è calcio senza tifosi”.

